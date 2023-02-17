Maersk deprem nedeniyle Türkiye’ye yönelik kargo ücretlerini askıya aldı

Cuma, 17 Şubat 2023 13:46:43 (GMT+3) | İstanbul

Danimarka merkezli nakliye şirketi Maersk depremden etkilenen bölgelerde bulunan limanlarda uygulanan kargo ücretlerine ilişkin bazı güncellemeler açıkladı. İskenderun ve Mersin varışlı ve çıkışlı kargolar için alıkoyma ve geciktirme, liman değişikliği ve iptal ücretleri 23 Şubat tarihine kadar askıya alınacak.

Şirket İskenderun Limanı’na gidecek olan konteynerler veya İskenderun’a gitmiş ve yükleme limanında bulunan dolu konteynerler için liman değişikliği bedelinin alınmayacağını belirtti. Söz konusu durumlarda ücret Maersk tarafından karşılanacak. Maersk ayrıca İskenderun ile Mersin’den gerçekleştirilen veya bu şehirlere yapılan satışların iptal edilmesi halinde ücret almayacak.

Öte yandan Maersk depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için Türkiye’ye 1.000 adet konteyner bağışladı.