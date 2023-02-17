﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Maersk deprem nedeniyle Türkiye’ye yönelik kargo ücretlerini askıya aldı

Cuma, 17 Şubat 2023 13:46:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Danimarka merkezli nakliye şirketi Maersk depremden etkilenen bölgelerde bulunan limanlarda uygulanan kargo ücretlerine ilişkin bazı güncellemeler açıkladı. İskenderun ve Mersin varışlı ve çıkışlı kargolar için alıkoyma ve geciktirme, liman değişikliği ve iptal ücretleri 23 Şubat tarihine kadar askıya alınacak.

Şirket İskenderun Limanı’na gidecek olan konteynerler veya İskenderun’a gitmiş ve yükleme limanında bulunan dolu konteynerler için liman değişikliği bedelinin alınmayacağını belirtti. Söz konusu durumlarda ücret Maersk tarafından karşılanacak. Maersk ayrıca İskenderun ile Mersin’den gerçekleştirilen veya bu şehirlere yapılan satışların iptal edilmesi halinde ücret almayacak.

Öte yandan Maersk depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için Türkiye’ye 1.000 adet konteyner bağışladı.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2022’de %16,7 düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayi cirosu Aralık ayında aylık %3,2 arttı

17 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de konut satışları Ocak ayında aylık %53 düştü

17 Şub | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Deprem bölgesinde yenileme için gereken inşaat demiri miktarını karşılayabiliriz

17 Şub | Çelik Haberler

Türkiye hemen sevkiyatlı olarak birden fazla kütük kargosu satın aldı

16 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları arttı

16 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları şimdilik sabit

16 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de perakende yassı mamul fiyatları arttı, üretimde deprem bölgesinin ihtiyaçlarına öncelik veriliyor

16 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de deprem sonrası yenileme için gereken çelik miktarı birçok soruyu beraberinde getirdi

16 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de deep sea hurda alım fiyatları düştü

16 Şub | Hurda ve Hammadde