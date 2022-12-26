﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Macaristan merkezli Dunaferr’in tasfiyesine karar verildi

Pazartesi, 26 Aralık 2022 16:32:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre; Budapeşte Belediye Mahkemesi, Macaristan merkezli çelik üreticisi Dunaferr'in tasfiyesine karar verdi ve şirkete geçici yönetim atadı.

Yerel makamlar çelik üretiminin devam etmesi ve yaklaşık 4.000 kişilik istihdamın korunması için hükümetten işletmenin kontrolünü devralmasını istiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere; şirket Ağustos ayında ilk yüksek fırınını kapatırken, ikinci yüksek fırınını da tedarikçilerine ödeme yapamadığından kok tedarik edemediği için Eylül ayında askıya almak zorunda kalmıştı. İki yüksek fırının yıllık toplam kapasitesi 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Macaristan Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Dunaferr kok tedarik edemediği için ikinci yüksek fırınını bir haftalığına askıya aldı

20 Eyl | Çelik Haberler

Yavaşlayan inşaat faaliyetleri Bulgaristan kaynaklı boru piyasasındaki talebi etkiliyor

12 Kas | Boru

Macaristan sıcak rulo piyasasında yerel ve ihracat teklifleri

13 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Avro bölgesi sanayi üretimi eylül ayında ağustos ayına göre hafifçe düştü

13 Kas | Çelik Haberler

Orta Avrupa’dan verilen kutu profil teklifleri – Hafta 32

09 Ağu | Boru

Orta Avrupa’dan verilen kutu profil teklifleri – Hafta 29

16 Tem | Boru

Orta Avrupa’dan verilen kutu profil teklifleri – Hafta 23

05 Haz | Boru

Nabucco Projesi’nin konsepti değişiyor

28 May | Çelik Haberler

Orta Avrupa’dan verilen kutu profil teklifleri – Hafta 19

08 May | Boru

Orta Avrupa’dan verilen kutu profil teklifleri

27 Mar | Boru