Macaristan merkezli Dunaferr’in tasfiyesine karar verildi

Pazartesi, 26 Aralık 2022 16:32:52 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre; Budapeşte Belediye Mahkemesi, Macaristan merkezli çelik üreticisi Dunaferr'in tasfiyesine karar verdi ve şirkete geçici yönetim atadı.

Yerel makamlar çelik üretiminin devam etmesi ve yaklaşık 4.000 kişilik istihdamın korunması için hükümetten işletmenin kontrolünü devralmasını istiyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere; şirket Ağustos ayında ilk yüksek fırınını kapatırken, ikinci yüksek fırınını da tedarikçilerine ödeme yapamadığından kok tedarik edemediği için Eylül ayında askıya almak zorunda kalmıştı. İki yüksek fırının yıllık toplam kapasitesi 1,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor.