Macaristan merkezli Liberty Dunaújváros yeni elektrik ark ocağı kuracak ve mevcut tesislerini yenileyecek

Cuma, 17 Mayıs 2024 11:41:39 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in Macaristan merkezli bağlı kuruluşu Liberty Dunaújváros, yürüttüğü fizibilite çalışmalarının ardından son teknoloji elektrik ark ocağı inşası için Çinli mühendislik şirketi CISDI Engineering Co. Ltd. ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Çinli şirket, Liberty Dunaújváros’a, CISDI’nin patentli teknolojilerini kullanan ve üretim kapasitesi yıllık 1,5 milyon mt’un üzerinde yer alacak yeni bir elektrik ark ocağı tedarik edecek. Son teknoloji enerji verimliliği sistemleriyle donatılan yeni ocak sayesinde Macar şirket, karbon salımını %80 düşürerek verimliliğini ve rekabetçiliğini artırabilecek.

Öte yandan aynı anlaşma kapsamında Liberty Dunaújváros, entegre olmayan metalurji ve sıcak şerit tesislerini yenileyerek yerel otomotiv sektörüne yüksek katma değerli ürünler de sunabilecek.