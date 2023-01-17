Metinvest Macaristan merkezli Dunaferr’i satın almak istiyor

Salı, 17 Ocak 2023 14:09:07 (GMT+3) | İstanbul

Yerel kaynaklara göre, aralarında İngiltere merkezli Liberty Steel’in de bulunduğu üç şirketin yanı sıra Ukrayna madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest geçtiğimiz ay tasfiyesine karar verilen Macaristan merkezli çelik üreticisi Dunaferr’i satın almak istiyor.

Şirket Dunaferr’in yeniden faaliyete geçirilmesini sağlamak için Macaristan hükümeti ve diğer ilgili taraflarla görüşmeler yapmaya hazır.

Dunaferr’in üretiminin yeniden başlatılması ve kapasitesini %60 oranında tutmanın maliyetinin 150 milyon € olacağı tahmin ediliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ilk yüksek fırınını kapatırken, ikinci yüksek fırınını da tedarikçilerine ödeme yapamadığından kok tedarik edemediği için geçtiğimiz yılın Eylül ayında askıya almak zorunda kalmıştı.