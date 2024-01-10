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Macaristan merkezli Liberty Dunaújváros haddehaneleri ve galvanizleme hattında üretime başladı

Çarşamba, 10 Ocak 2024 11:25:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in Macaristan merkezli bağlı kuruluşu Liberty Dunaújváros’un yetkilisine göre, daha önce Dunaferr olarak bilinen Liberty Dunaújváros, sıcak ve soğuk haddeleme tesisleri ile galvanizleme hattında belirli müşterilerin talepleri doğrultusunda ilk Ocak ayı üretimini tamamladı. Şirketin ikinci parti üretimini bu ayın sonunda tamamlayacağı bildirildi.

Basında çıkan haberlere göre Liberty Dunaújváros ikinci çeyrekte gerçekleştireceği üretim artışı öncesinde haddehanelerinde özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Liberty Steel, Dunaferr ve kok tedarikçisi ISD Kokszoló’nun alımını geçtiğimiz yılın Ekim ayında tamamlamıştı.


Etiketler: Macaristan Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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