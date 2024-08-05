CISDI Liberty Dunaújváros’taki elektrik ark ocağı yatırımı için mali destek aldı

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel, Macaristan merkezli bağlı kuruluşu Liberty Dunaújváros’ta inşa edilecek elektrik ark ocakları için teknoloji ortağı Çin merkezli mühendislik şirketi CISDI Engineering’in yine Çin merkezli Export and Credit Insurance Corporation’dan (Sinosure) mali destek aldığını açıkladı. Anlaşma 1,3 milyar €’luk yatırımı kapsıyor.

Yeni tesisle, kömür bazlı çelik üretim yöntemleri en yeni sürdürülebilir çelik üretim teknolojisiyle değiştirilecek. İki yeni 150 tonluk elektrik ark ocağı, hurda ve doğrudan indirgenmiş demiri geri dönüştürerek yüksek kaliteli slab üretebilecek. Tesisin yıllık 3 milyon mt kapasiteye sahip olması ve doğrudan karbon emisyonunu yaklaşık %80 azaltması bekleniyor.

1,3 milyar €’luk yatırım paketi aynı zamanda mevcut sıcak haddeleme ve galvanizleme hatlarının yenilenmesini de finanse edecek.