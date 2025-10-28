 |  Giriş 
L&T, Tata Steel’in Jamshedpur tesisine kok bataryası inşa edecek

Salı, 28 Ekim 2025 11:17:54 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli mühendislik, tedarik ve inşaat şirketi Larsen & Toubro Limited (L&T), Tata Steel Limited’in Jamshedpur’daki çelik tesisi için yıllık 1 milyon mt kapasiteli yeni bir kok bataryası siparişi aldığını açıkladı.

Sipariş kapsamında L&T, tesisin mühendislik, üretim, tedarik, inşaat ve montaj süreçlerinin tamamından sorumlu olacak. Şirket ayrıca son dönemde madencilik ve malzeme elleçleme alanlarında artan yükleyici boşaltıcı, vagon devridaim ünitesi, kırıcı ve yüzey madenciliği ekipmanlarına yönelik güçlü yerel talep sayesinde sipariş hacminde genel bir artış yaşandığını da belirtti.

Şirket, siparişin değerini açıklamadı ancak bu projeyi 283-566 milyon $ aralığındaki “büyük yerel siparişler” kategorisinde sınıflandırdı.


