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Liuzhou Steel 2025 yılının ilk yarısında net zarardan kâra geçti

Perşembe, 17 Temmuz 2025 09:57:20 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Guangxi eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Liuzhou Iron & Steel Co., Ltd. (Liuzhou Steel), bu yılın Ocak-Haziran döneminde net kârının 340-400 milyon RMB (47,6-55,9 milyon $) seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Söz konusu rakam, şirketin geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 62,36 milyon RMB (8,7 milyon $) net zarara kıyasla yıllık bazda %530-641 artış anlamına geliyor.

Şirket, yılın ilk altı ayında yönetim süreçlerini iyileştirdiğini ve hammadde alım maliyetlerini azalttığını, bu sayede net kârda önemli bir artış sağlandığını belirtti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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