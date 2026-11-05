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LISCO ve Midrex DRI tesislerinin modernizasyonu ve kapasite artışını görüştü

Perşembe, 05 Kasım 2026 14:31:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Libya merkezli çelik üreticisi Libyan Iron and Steel Company (LISCO) doğrudan indirgenmiş demir tesislerinin modernizasyonu ve üretim kapasitesinin artırılması konusunda ABD merkezli Midrex Technologies ile Kahire'de görüşmeler gerçekleştirdi.

Önerilen proje EPC modeliyle yürütülecek

Görüşmelerde Midrex'in denetiminde mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) modeliyle yürütülecek entegre bir proje kapsamında bakım ve modernizasyon çalışmalarına odaklanıldı. Diğer şirketlerin de ekipman tedariki ve inşaat faaliyetlerine katılabileceği belirtildi.

Toplantıya LISCO Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Abdulmalik Al-Faqih ve Midrex CEO'su K. C. Woody'nin yanı sıra teknik ekipler ve proje temsilcileri katıldı. Yatırım tutarı, ilave kapasite veya uygulama takvimine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mevcut tesislerde Midrex teknolojisi kullanılıyor

LISCO, toplam yıllık DRI üretim kapasitesi 1,1 milyon mt olan Midrex yapımı iki ekipmanın yanı sıra yılda 650.000 mt sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretmek üzere tasarlanan üçüncü bir ekipman çalıştırıyor.

Etiketler: Libya Kuzey Afrika Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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