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Tosyalı SULB'un doğrudan indirgenmiş demir projesinde tamamlanma oranı %40'a ulaştı, üretim 2028'de başlayacak

Çarşamba, 14 Ekim 2026 11:49:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Türk çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry (SULB) ortaklığında kurulan Libya merkezli Tosyalı SULB, ülkenin Bingazi kenti yakınlarında yaklaşık 2,5 milyar $ yatırımla hayata geçirdiği doğrudan indirgenmiş demir kompleksinin inşasına devam ederken, ticari üretimin 2028 yılının başında başlaması hedefleniyor.

Şirketin paylaştığı son proje bilgilerine göre inşaat çalışmalarında tamamlanma oranı yaklaşık %40'a ulaştı. Üç aşamada geliştirilen kompleksin ilk etapta yıllık 2,5 milyon mt'a kadar üretim kapasitesine sahip olması, toplam kapasitenin ise 7,5 milyon mt'a kadar çıkarılması planlanıyor.

Tosyalı SULB'nin Bingazi'deki tesisinde inşaat çalışmaları ilerliyor

Tosyalı SULB, projenin 2026 yılı içinde temel ve altyapı çalışmalarından yapısal inşaat aşamasına geçtiğini belirtti.

Tesis genelinde çelik konstrüksiyonların montajı devam ederken, beton işleri ve yardımcı tesislerin inşası da sürüyor. Kompleks, doğrudan indirgenmiş demir üretim tesislerinin yanı sıra altyapı, yardımcı hizmet sistemleri ve lojistik sistemlerini de kapsayacak.

Proje, Bingazi'nin doğusundaki Ras Al-Mangar bölgesinde yaklaşık 380 hektarlık bir alanda yer alıyor. Tesisin kıyı bölgesindeki konumunun gelecekte bölgesel ve uluslararası piyasalara yönelik ihracatı kolaylaştırması amaçlanıyor.

Proje düşük emisyonlu demir üretimini ve ihracat pazarlarını hedefliyor

Tosyalı SULB kompleksi, enerji verimliliğine ve gelecekte hidrojen kullanımının artırılması potansiyeline odaklanılarak modern doğrudan indirgenmiş demir teknolojisi temelinde tasarlanıyor.

Proje, Libya'nın yerel demir çelik üretim kapasitesini artırmayı ve uluslararası piyasalara tedarik için yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.

Ortak girişimin daha önce yaptığı açıklamalara göre proje kapsamında üretilecek ürünlerin yaklaşık %90'ının Avrupa dahil ihracat pazarlarına yönlendirilmesi bekleniyor.

Projenin ayrıca 2028 yılında ticari faaliyetlere başlanması hedefi doğrultusunda inşaat çalışmaları ilerlerken, yerel istihdamı, teknik eğitimi ve sanayi altyapısını desteklemesi bekleniyor.

Etiketler: Libya Kuzey Afrika Çelik Üretimi Tosyalı 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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