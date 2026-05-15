Libyalı LISCO yeni soğuk haddehanesini devreye aldı

Cuma, 15 Mayıs 2026 13:40:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Kuzey Afrikalı önde gelen çelik üreticilerinden Libyan Iron and Steel Company (LISCO), yeni soğuk haddehane projesinin devreye alma ve test aşamasını tamamladı. Söz konusu gelişme, Libya’nın yassı mamul işleme kapasitesinin genişletilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni haddehane yıllık yaklaşık 200.000 mt soğuk haddelenmiş rulo ve şerit üretim kapasitesine sahip.

Yeni soğuk haddehanenin, LISCO’nun iç ve dış pazarlara yönelik katma değerli yassı mamul üretmesini sağlayarak üretim kabiliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

LISCO katma değerli çelik üretimini genişletiyor

Soğuk haddehanenin devreye alınması, LISCO’nun üretim verimliliğini artırmayı ve Libya’nın ithal yassı mamule bağımlılığını azaltmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı modernizasyon ve çeşitlendirme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Soğuk haddelenmiş çelik ürünleri yaygın olarak:

  • otomotiv uygulamaları,
  • beyaz eşya,
  • inşaat malzemeleri,
  • endüstriyel ekipmanlar,
  • daha yüksek yüzey kalitesi ve hassas tolerans gerektiren imalat sektörlerinde kullanılıyor.

Test operasyonlarının başarıyla tamamlanmasının tesisin operasyonel olarak hazır olduğunu doğruladığı ve LISCO’nun ürün portföyünü sıcak haddelenmiş ürünlerin ötesine genişletme planlarını desteklediği belirtildi.

Proje, yeni üretim hattının mühendislik, montaj ve devreye alma faaliyetlerinde yer alan Türk şirket Partner Teknik tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu iş birliğinin, özellikle altyapı ve ağır sanayi projelerinde Türk firmaları ile Libya sanayi sektörü arasındaki büyüyen endüstriyel ve mühendislik ortaklığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Libya çelik sektörü açısından stratejik önem taşıyor

Yeni soğuk haddehanenin devreye alınmasının, yerel çelik işleme kapasitesini artırması, ithal ikamesini desteklemesi, tedarik zinciri istikrarını güçlendirmesi ve Libya’nın sanayi üretim altyapısını geliştirmesi bekleniyor.

Gelişmenin aynı zamanda Libya’da yıllar süren ekonomik aksaklıkların ardından sanayi üretim kapasitesini yeniden canlandırma ve yurt içi üretim yeteneklerini genişletme çabalarını yansıttığı belirtiliyor.


