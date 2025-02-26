Tosyalı SULB, Libya’daki DRI kompleksinin ilk aşaması için SMS ve Midrex ile anlaştı

Entegre çelik üreticisi Tosyalı Holding ile Libya United Steel Company for Iron and Steel Industry'nin (SULB) Libya, Bingazi’deki ortak girişimi olan Tosyalı SULB, ülkede kurulacak doğrudan indirgenmiş demir (DRI) kompleksinin ilk aşaması için DRI teknolojisinde uzman Midrex ve Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile el sıkıştı.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere, Tosyalı SULB 2024 yılının Temmuz ayında 8,1 milyon mt kapasiteli dünyanın en büyük DRI kompleksini kurmak için üç aşamalı bir plan açıklamıştı. Bu planın 2,5 milyon mt kapasiteye sahip olacak ilk aşaması için yatırımlar hemen başladı.

Bahsi geçen DRI tesisini Midrex ve SMS Group’un altındaki Paul Wurth tedarik edecek. Tosyalı’nın 2018 yılının Kasım ayında ve 2024 yılının Aralık ayında devreye giren TOSYALI 1 ve TOSYALI 2 tesisleri de SMS Group tarafından geliştirilmişti.

Tosyalı Holding Başkanı Fuat Tosyalı, Libya çelik sektörünü yüksek kalitede yeşil çelik üretimi yapabilen bir ekosisteme dönüştürmek için Midrex'in tecrübelerini kullanacak olmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Tosyalı, “MIDREX teknolojisi sayesinde düşük karbonlu, yüksek kalitede çelik üretimini desteklemek için doğal gaz ve hidrojen kullanımı esnekliğinden faydalanacak ve hem bölgede hem de küresel çapta değer yaratacağız. Tosyalı SULB olarak sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için yeşil çelik üretiminde lider olmaya kararlıyız,” dedi. SULB Başkanı Ahmed Gadalla ise projenin Libya’da DRI kapasitesi artırmak için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.

Midrex Başkanı ve CEO’su K.C. Woody ile SMS Group CFO’su Thomas Hansmann da söz konusu ortaklıktan memnuniyet duyduklarını belirterek, yeşil çelik hedefine olan bağlılıklarını yineledi.