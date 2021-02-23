Liberty Steel, Paul Wurth ve SHS Stahl, Fransa’da hidrojen bazlı çelik üretim tesisi geliştirmek için iş birliği yaptı

Salı, 23 Şubat 2021 11:09:42 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Lüksemburg merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Paul Wurth ve Almanya merkezli çelik üreticisi SHS Stahl Holding Saar (SHS) ile Fransa’da bulunan Dunkerque’de hidrojen bazlı büyük bir çelik üretim tesisi geliştirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Tesis geliştirilirse, Fransa’daki ilk hidrojen bazlı çelik üretim tesisi olacak.

Ortaklık, entegre 1 GW kapasiteli bir hidrojen elektroliz üretim birimiyle 2 milyon mt doğrudan indirgenmiş demir tesisi içeren bir proje üzerine olacak. Doğrudan indirgenmiş demir tesisi, elektroliz üretim birimi tamamlanarak %100 oranında hidrojen kullanmaya geçmeden önce, doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretmek için indirgeyici olarak hidrojen ve doğal gaz karışımını kullanacak. Üretilen doğrudan indirgenmiş demir/sıcak briketlenmiş demir, öncelikle Fransa’da bulunan Liberty Ascoval elektrik ark ocağında kullanılacak, ancak artan ürün Liberty’nin Ostrava ve Galati entegre çelik tesislerinde ve ayrıca SHS’nin Almanya’daki Dillinger ve Saarstahl tesislerinde kullanılacak.

Projenin ticari ve teknik fizibilitesinin iyileştirilmesi yaklaşık 12 hafta sürecek.

Liberty Steel’in Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta, “Bu proje, yarattıkları problemleri çözmek için çelik ve hidrojenin birlikte kullanılma potansiyelini gerçekleştirecek. Karbon salımını azaltma ihtiyacı, ürünlerimize yönelik artan küresel talep ve karbonsuz çelik üretmeye yönelik yasal gereklilikten dolayı daha fazla baskı altında kaldığından, sektörümüzün çelik üretimini hızlı bir şekilde yeniden keşfetmesi gerekiyor. Bu teknolojik olarak gelişmiş ortaklarla birlikte, GREENSTEEL ürünleri üretmemize yardımcı olmak için yeşil hidrojen kullanarak gerçek karbonsuz çelik üretimi potansiyelini keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz,” dedi. Liberty Steel, 2030 yılına kadar karbonsuz üretim yapma hedefinin bir parçası olarak dünya çapında karbonsuz çelik üretimine yönelik programlar yürütüyor.