Pakistan çelik sektörü, elektrik tarifelerine ilişkin son gelişmeler ve bazı yerel hurda kalitelerinin vergi matrahında yapılan değişikliklerin ardından üretim maliyetleri konusunda yeniden belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Nihai mamul talebinin zayıf seyri ve üreticilerin kapasite kullanım oranlarının düşük olması ticaret üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, son düzenlemeler üreticilerin kâr marjları ve hammadde alım kararları üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

Pakistan Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumu (NEPRA), bu yılın Temmuz-Eylül dönemine ilişkin önerilen üç aylık elektrik tarifesi düzenlemesini değerlendirmek üzere 17 Kasım tarihinde halka açık bir oturum düzenledi. Elektrik dağıtım şirketleri, 2026'nın Aralık ayı ile 2027'nin Şubat ayı arasındaki dönemde tüketicilerden yaklaşık 24 milyar PKR (86 milyon $) tahsil etmek için elektrik tarifelerinde tahmini olarak 1,30-1,34 PKR/kWh artış yapılmasını talep etti. Söz konusu düzenleme, Karaçi'deki K-Electric abonelerine de uygulanacak. Ancak NEPRA henüz nihai kararını açıklamadı. Önerilen artışın kapasite bedellerindeki yükseliş, işletme ve bakım maliyetleri ile elektrik tüketimi ve sistem kayıplarına ilişkin düzeltmelerden kaynaklandığı belirtildi. Oturum sırasında sanayi temsilcileri, halihazırda yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya olan işletmelere getirilecek ilave mali yükten duydukları endişeyi dile getirerek bazı bedellerin hesaplanma yöntemini ve bunların sanayi tüketicileri üzerindeki etkisini sorguladı.

NEPRA ayrıca uygun şartları karşılayan sanayi ve tarım tüketicilerine uygulanan İlave Tüketim Paketi kapsamındaki elektrik tarifesini, bu yılın Kasım ayı fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere 22,98 PKR/kWh seviyesinden 25,30 PKR/kWh seviyesine yükseltti. 12 Kasım tarihinde resmen duyurulan düzenleme, paketin kapsamlı şekilde incelenmesi tamamlanana kadar geçici nitelikte olacak. Paket, sanayinin toplam elektrik tüketimine değil, belirli bir referans seviyenin üzerinde kalan ve gerekli koşulları karşılayan elektrik tüketimine uygulanıyor.