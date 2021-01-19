Liberty Steel Hutu Częstochowa’daki elektrik ark ocağını yeniden devreye aldı

Salı, 19 Ocak 2021 17:21:04 (GMT+3) | İstanbul

GFG Alliance’ın bağlı kuruluşu İngiltere merkezli Liberty Steel Group, Polonya’da bulunan Hutu Częstochowa’daki elektrik ark ocağını yeniden devreye aldığını açıkladı. Elektrik ark ocağının yeniden devreye alınması Liberty’nin tesisi yeniden canlandırma planında önemli bir adım.

Tesisin yıllık 700.000 mt çelik üretim kapasiteli elektrik ark ocağı, 2020 yılı Ekim ayında askıya alınmıştı.

Liberty Steel geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hutu Częstochowa’yı kiraladı ve SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere haddehanesini yeniden devreye aldı. Haddehane, Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Liberty Ostrava’dan tedarik edilen çeliği kullandı. Tesis, Liberty’nin Avrupa’daki varlığından ve elektrik ark ocağının yeniden başlatılması için gerekli olan hurda ve diğer malzemeleri tedarik etme kapasitesinden yararlandı.

Liberty Steel Group’un Çelik ve Entegre Madencilik Birimi CEO’su Paramjit Kalon, “Huta’daki elektrik ark ocağını bu kadar hızlı bir şekilde yeniden başlatmak için, Liberty’nin kaynakları ve bilgi birikimi ile yerel ekibin tesisi yeniden canlandırma taahhüdünü kullanarak etkili bir şekilde çalıştığımız için çok memnunum. Önümüzdeki birkaç ay içinde olumlu gelişmeler görmeyi bekliyoruz,” dedi.