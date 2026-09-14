Huta Częstochowa ve Hyundai Rotem zırh çeliği tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

Polonyalı çelik üreticisi Huta Częstochowa, K2PL tankları ve diğer askeri araçlar için yerel olarak üretilen zırh çeliği levhalarının tedarikini değerlendirmek üzere Güney Koreli savunma sanayisi üreticisi Hyundai Rotem ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, Huta Częstochowa tarafından üretilen zırh çeliğinin Hyundai Rotem'in askeri araç programlarında olası kullanımına ilişkin şirketler arasında yürütülecek teknik ve ticari görüşmeler için bir çerçeve oluşturuyor.

Şirketler zırh çeliğinin teknik uygunluğunu değerlendirecek

Mutabakat anlaşması kapsamında Hyundai Rotem ve Huta Częstochowa, Polonyalı üreticinin K2PL tankları, destek araçları ve diğer askeri platformlar için zırh çeliği levhası tedarik edip edemeyeceğini değerlendirecek. Değerlendirme kapsamında çelik ürünlerin geçerli teknik ve kalite gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı incelenecek.

Anlaşma, Hyundai Rotem'in K2 tankı programında Polonya sanayisinin katılımını artırma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor. İkinci uygulama sözleşmesi kapsamında 61 adet K2PL tankının Polonya'da üretilmesi planlanırken, sözleşme ayrıca 80'den fazla özel destek aracını kapsıyor. Teknoloji transferi ve yerelleştirme programın temel unsurları arasında yer alırken, Polonyalı üreticilerin gövde, taret ve diğer önemli bileşenlerin üretimine yönelik kabiliyetlerini kademeli olarak geliştirmesi bekleniyor.

Huta Częstochowa Polonya savunma sanayisindeki rolünü genişletiyor

Huta Częstochowa, bu yıl Nisan ayında Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı'ndan askeri ve polis uygulamalarına yönelik ürün ve teknolojilerin üretimi ve ticaretine izin veren bir lisans aldı. Mayıs ayında ise çelik üreticisinin hisseleri Polonya Askeri Mülkiyet Ajansı ve Węglokoks tarafından satın alındı.

Huta Częstochowa Yönetim Kurulu Başkanı Adrian Sienicki, şirketin K2 tanklarının üretim ve bakım faaliyetlerinin yerelleştirilmesine katılımının üretim kabiliyetlerini ve Polonya savunma sanayisine tedarik sağlama potansiyelini ortaya koyduğunu belirtti.