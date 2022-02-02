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Liberty Magona üretimini ve coğrafi kapsamını artırmayı hedefliyor

Çarşamba, 02 Şubat 2022 16:32:22 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya merkezli çelik üreticisi Liberty Magona üretim kapasitesindeki artış sayesinde yeni piyasalara da açılarak boyalı ürün segmentinde büyümeyi planlıyor. 2021 yılında boyalı ürün arzının artmasıyla birlikte şirket Avrupa ve Avrupa dışındaki piyasalarda yeni müşteriler kazanarak coğrafi kapsamını önemli ölçüde büyüttüğünü belirtti.

Yıllık 800.000 mt galvanizli ve boyalı kapasitesine sahip Liberty Magona’nın 2019 yılında asitleme hattını, 2020 yılında ise boyama hattını yeniden devreye almasıyla üretim kapasitesini artırması yeni istihdamlara olanak tanıdı. Liberty Steel Group’un Greensteel EMEA CEO’su Toker Özcan, “Vizyonumuz Liberty Magona’nın güçlü mirası sayesinde şirketi kendi pazarlarında en büyük Greensteel üreticilerinden biri haline getirmek. Yıla çok iyi başladık. Üretim kapasitemizi artırırken istihdamı da artırmayı hedefliyoruz. Ürün gamımızı ve satış yaptığımız pazarları büyüteceğiz. Liberty Magona, Avrupa genelinde daha önce görülmemiş enerji fiyatları ve bunun sonucunda ithalattaki haksız rekabet ile mücadele etme konusunda hem yerel hem de ulusal yetkililerin desteğini kazanıyor,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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