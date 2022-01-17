Liberty Liège, Flémalle ve Tilleur’da bulunan haddeleme tesislerini yeniden devreye alacak

Pazartesi, 17 Ocak 2022 12:31:50 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli Liberty Steel’in bağlı kuruluşu Liberty Liège, Belçika’da bulunan Flémalle ve Tilleur tesislerine yönelik dönüşüm planının ilk adımını gerçekleştirmek için şirketten gereken fonu aldığını açıkladı.

Fon sayesinde tesislerin Şubat ayının ortasına kadar yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Dönüşüm planı kapsamında Tilleur’daki Liberty Liège kalaylama hattı için büyük müşterilerin ürünlerine yönelik özel ambalajlar üretilmesi amacıyla ortaklıklar kurulmasını sağlayacak yeni bir iş modeli geliştirilecek. Flémalle’de bulunan G5 galvanizleme hattı ise kısa vadeli kazançlar için faaliyet gösterecek. İlkbaharda proje için önemli bir yol kat edilmiş olunması planlanıyor.

Liberty Steel Greensteel EMEA’nın CEO’su Toker Özcan, “Başlangıç finansmanını aldık, tesisleri mümkün olan en kısa sürede yeniden yapılandırabilir ve hızlandırabiliriz. Bölgesel hükümeti bu planı desteklemek üzere teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Avrupa’da enerji fiyatlarında devam eden artış ve bu artışın düşük fiyatlarla ithalat yapılması üzerindeki etkisi sebebiyle, Liberty Liège’nin tesislerini daha üretken ve daha rekabetçi hale getirecek dönüşümü desteklemek için sendikaların bağlılığına ihtiyacımız var,” dedi.