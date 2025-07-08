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Liberty Galati’ye yeniden yapılandırma süreci için 30 gün daha verildi

Salı, 08 Temmuz 2025 14:31:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanyalı çelik üreticisi Liberty Galati bir süredir iflasın eşiğinde ve SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere Romanya Ulusal Mali İdare Bürosu’nun (ANAF) şirket aleyhinde verdiği kararı geri çevirmesi bekleniyordu. ANAF hafta sonu kararını değiştirmese de 7 Temmuz tarihinde Galati Mahkemesi üreticiye yeniden yapılandırma sürecine devam etmesi ve iflastan kurtulabilmesi için 30 gün daha süre verdi.

Bu nedenle Liberty Galati’nin daha makul bir yeniden yapılandırma planı oluşturması ve yalnızca garanti verilmiş alacaklılardan değil, tüm alacaklılardan onay alması gerekecek. Şirketin pazarlıkları tamamlaması ve gözden geçirilmiş mali plana destek bulması için 6 Ağustos 2025’e kadar zamanı var. Mahkemenin verdiği bu karar ülkenin tek çelik üreticisinin mali durumunu toparlaması ve faaliyetlerine devam etmesi için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Öte yandan ANAF’ın düzenli itirazlarına bağlı olarak yeniden yapılandırma sürecinin yürütücüsünde değişiklik yapıldı. Remus Borza’nın temsilcisi olduğu Euro Insol konsorsiyumdan çekildi ve yerini Bükreş merkezli Sierra Quadrant SPRL aldı.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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