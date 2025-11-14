 |  Giriş 
Liberty Galati olumsuz görünümüne rağmen borçlu olduğu Phoenix Slag Services’i satın almayı değerlendiriyor

Cuma, 14 Kasım 2025 17:18:17 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya’nın en büyük çelik üreticisi Liberty Galati’ye yönelik polis baskınları ve başlatılan dolandırıcılık ile vergi kaçakçılığı soruşturmasının ardından şirketin yaşadığı finansal kriz daha da derinleşiyor. Hayatta kalma mücadelesi veren ve iflas riskiyle karşı karşıya olan şirketin, tamamen kapanmayı önlemek adına hükümet desteği beklediği bildiriliyor. Buna rağmen Liberty Galati yönetimi şu sıralar yeni bir satın almayla ilgileniyor. Yerel basında çıkan haberlere göre şirket, Galati tesislerinde cüruf işleme operasyonlarını ve ekipman yönetimini yürüten Phoenix Slag Services SRL’yi satın almayı içeren planını kendi bünyesinde duyurdu.

Phoenix Slag Services SRL, tamamen Hollanda merkezli Phoenix Services Europe Cooperatief U.A.’ya ait bir kuruluş olup Liberty Galati’nin en büyük alacaklılarından biri konumunda bulunuyor ve 33 milyon RON’u (6,6 milyon €) aşan bir alacağı bulunuyor. Liberty’nin diğer önemli alacaklıları arasında EXIM, ANAF, Galati Belediyesi, BRCI, Govcrest International ve Aposol SAS yer alıyor. Bu durum şirketin geniş kapsamlı finansal yükümlülüklerini ortaya koyuyor.

Phoenix’in mali performansı 2024 yılında belirgin şekilde kötüleşti ve şirket, on yılı aşkın bir süredir sürdürdüğü kârlılığın ardından 17 milyon RON’un üzerinde zarar açıkladı. Phoenix, 2021’de 23 milyon RON, 2022’de 20 milyon RON ve 2023’te 8 milyon RON kâr elde etmişti.

Bu nedenle söz konusu satın alma planı piyasa oyuncuları tarafından farklı şekillerde yorumlanıyor. Öyle ki bazı kaynaklar bu adımı operasyonları sadeleştirmeye ve şirket içi finansal yükümlülükleri yönetmeye yönelik stratejik bir girişim olarak değerlendirirken, diğerleri Liberty’nin mevcut sorunları göz önüne alındığında bunun son derece titizlikle ele alınması gereken finansal bir hamle olduğu görüşünde. Şirketin zayıflayan likiditesi, yeniden yapılandırma ya da olası satış sürecinde kaydedilen sınırlı ilerleme göz önüne alındığında, piyasanın söz konusu gelişmeyi temkinli bir şekilde izlediği belirtiliyor. 


