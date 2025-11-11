 |  Giriş 
Liberty Galati’ye karbon sertifikalarında dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma açıldı

Salı, 11 Kasım 2025 17:22:53 (GMT+3)

Romanya’nın organize suçlar ve terörizmle ilgilenen emniyet kuvvetleri 7 Kasım tarihinde büyük ölçekli bir dolandırıcılık ve vergi kaçırma operasyonu kapsamında Liberty Galati’nin tesisine baskın düzenledi. Baskının ardından üreticiye savcılık tarafından 300 milyon $’ı bulduğu iddia edilen ve karbon emisyonu sertifikalarında yapılan bir dolandırıcılık soruşturması açıldı. İlk bulgulara göre şirket 2019 ila 2022 yılları arasında sanayi faaliyetlerini doğru şekilde yansıtmadığı ve önemli miktarda mali kaynağı bağlı kuruluşlarına aktardığı düşünülüyor.

Soruşturma doğrultusunda şirket yetkililerinin biri Rusya merkezli Gazprom, diğeri de Çek Cumhuriyeti merkezli başka bir üretici olan iki üreticiye 137 milyon $ tutarında karbon sertifikası devrettiği, daha sonra bu sertifikaları çok daha yüksek seviyelerden geri satın aldığı öğrenildi. Bu işlemin şirketi 154 milyon $’lık zarara uğrattığı ve Romanya devlet bütçesini zayıflattığı iddia edildi.

Bununla birlikte gerçek olmayan danışmanlık ve yönetim hizmeti anlaşmaları yoluyla yaklaşık 57 milyon $ değerinde ilave zarar gerçekleştiği söylendi. Bu tutarın yaklaşık 17 milyon $’ı hiç karşılanmayan hizmetler için kullanılırken, 40 milyon $’lık kısmının ise ekonomik bir dayanak olmadan Singapur merkezli bir şirkete devredildiği belirtildi.

Soruşturma devam ettiği ve nihai karar açıklanmadığı için bu gelişme Liberty Galati’nin halen süren iflas süreci için çok ciddi bir belirsizlik yaratacak. Öte yandan Liberty Galati’nin parçası olduğu Liberty Steel Group iddialar karşısında sessizliğini koruyor.


