Liberty Galati iflas riski altında

Aylardır süren finansal, teknik ile tedarik sorunlarının ardından Romanya'nın tek çelik üreticisi Liberty Galati üretime yeniden başladı. Ancak şirket şimdi de borçlarını yeniden yapılandırma planına tam destek alamaması nedeniyle olası iflas tehdidiyle karşı karşıya.

Bu yılın Mart ayında Liberty Galati iflası önlemek amacıyla yaklaşık 1 milyar €'luk borcunu yeniden yapılandırmak için bir anlaşma imzalamıştı. Plan devlet kurumları dahil alacaklıların çoğu tarafından onaylanmasına rağmen Romanya Ulusal Mali İdare Bürosu (ANAF) tarafından geri çevrildi. ANAF'ın onayı olmadan planın yürürlüğe girmesi mümkün değil ve bu nedenle şirket 7 Temmuz tarihinde iflas ilan edebilir.

Bu hafta iflas sürecini yöneten Remus Borza ile şirketin müdür yardımcısı Cornel Moisescu yerel basına iflasın 7.000'den fazla işin kaybına yol açacağını ve hem yerel hem de ulusal ölçekte ülke ekonomisine uzun vadeli hasar vereceğini ifade etti. Liberty yönetimi dayanışma çağrısında bulunarak çalışanlar, tedarikçiler ile bölge sakinlerinden bu kriz boyunca şirketi desteklemelerini istedi.

Şirket, uzun süren üretim duruşunun ardından faaliyetlerin yeniden başladığını, yaklaşık 43.000 mt slab ile nihai mamulün teslimat için hazırlandığını bildirdi.

Bu gelişmeye rağmen şirket ödenmemiş borçlar ile maaş gecikmeleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Yeniden yapılandırmanın destekçileri ANAF'ın oyunun sektöre zarar verdiğine ve Liberty Galati'nin devlet desteğiyle toparlanabileceğine inanıyor. Öte yandan ANAF’ın planı çok riskli veya şirkete karşı çok hoşgörülü gördüğü söylendi.

ANAF’ın oyunu değiştirmesi için 5 Temmuz’a kadar süresi var.