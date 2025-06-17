Liberty Galati teknik arızadan sadece bir hafta sonra 5 No’lu yüksek fırını yeniden başlattı

Romanya'nın yassı çelik üreticisi Liberty Galati, bir yılı aşkın bir aradan sonra bu ayın başlarında piyasaya geri döndü. Ancak üretime yeniden başladıktan kısa bir süre sonra tesisin tek çalışan fırını olan 5 No’lu yüksek fırında teknik bir sorun meydana gelmişti. Yerel basında yer alan haberlere göre sorun bir hafta içinde çözüldü ve üretim yeniden başladı. Liberty Galati yıllık 3 milyon mt çelik üretim kapasitesiyle Romanya'nın çelik endüstrisinde önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle yüksek fırının yeniden devreye girmesi şirketin toparlanma sürecinde ve yassı çelik ithalatını kontrol altında tutma çabalarında önemli bir adım oldu.

Yerel basın fırının yeniden devreye girdiğini bildirse de üretici henüz resmi bir açıklama yapmadı. Bu iletişim eksikliği piyasa oyuncuları arasında belirsizlik yarattı ve birçok oyuncu üretime ilişkin endişeleri nedeniyle yeni sipariş vermedi.

Buna ek olarak finansal baskılar ve ödenmemiş borçlar üretici üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ediyor. Maaş ödemelerinde yeniden gecikmeler olduğu söylenirken, bu durum çalışanların iş güvenliği konusundaki endişelerini artırdı ve Liberty Galati'nin faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı.