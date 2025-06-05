Liberty Galati üretime yeniden başladı

Romanya merkezli yassı çelik üreticisi Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırını devreye alarak çelik üretimine yeniden başladı. Üretici bir yıla yakın bir süredir yüksek fırını atıl bırakmıştı.

Üretici ilk 1-2 hafta içinde günlük yaklaşık 4.300 mt çelik üretmeyi, ardından kademeli olarak günlük 6.500 mt’a çıkarak kaybını dengeleyecek bir seviyeye ulaşmayı planlıyor. Üretimin yeniden başlamasına paralel olarak yaklaşık 1.200 alacaklı ile yeniden yapılandırma planının onaylanması için görüşmeler devam edecek.

LIBERTY Galați Genel Müdürü Radu Ionescu, şirketin Romanya ekonomisi için stratejik önemini vurgulayarak yıllık yaklaşık 100 milyon € vergi katkısı sağladığını ve savunma, altyapı ve inşaat sektörleri için önemli bir tedarikçi olduğunu belirtti. 5 No’lu yüksek fırının yeniden devreye girmesiyle Liberty Galati yüksek kaliteli çelik tedarikine ve önemli sayıda istihdam sağlamaya devam edecek.