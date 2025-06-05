 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Liberty...

Liberty Galati üretime yeniden başladı

Perşembe, 05 Haziran 2025 11:51:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya merkezli yassı çelik üreticisi Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırını devreye alarak çelik üretimine yeniden başladı. Üretici bir yıla yakın bir süredir yüksek fırını atıl bırakmıştı.

Üretici ilk 1-2 hafta içinde günlük yaklaşık 4.300 mt çelik üretmeyi, ardından kademeli olarak günlük 6.500 mt’a çıkarak kaybını dengeleyecek bir seviyeye ulaşmayı planlıyor. Üretimin yeniden başlamasına paralel olarak yaklaşık 1.200 alacaklı ile yeniden yapılandırma planının onaylanması için görüşmeler devam edecek.

LIBERTY Galați Genel Müdürü Radu Ionescu, şirketin Romanya ekonomisi için stratejik önemini vurgulayarak yıllık yaklaşık 100 milyon € vergi katkısı sağladığını ve savunma, altyapı ve inşaat sektörleri için önemli bir tedarikçi olduğunu belirtti. 5 No’lu yüksek fırının yeniden devreye girmesiyle Liberty Galati yüksek kaliteli çelik tedarikine ve önemli sayıda istihdam sağlamaya devam edecek.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Romanya’da spot uzun mamul fiyatları farklı seyirler izlerken, tek üretici fiyatlarını değiştirmedi

15 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Liberty Galati’nin 5 No’lu yüksek fırınında teknik sorunlar devam ediyor

28 Nis | Çelik Haberler

Romanyalı yassı mamul üreticisi planlanan tarihte üretime başlayamadı, spot fiyatlar yatay

25 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya spot yassı mamul piyasası durgun, Paskalya öncesi fiyatlar değişmedi

18 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Exxellin Akçelik’in Romanya merkezli bağlı kuruluşunun ana hissedarı oldu

17 Nis | Çelik Haberler

Tenaris Romanya’da yenilenebilir enerjiye geçiş yaptı

14 Nis | Çelik Haberler

Liberty Galati 5 No’lu yüksek fırınını Nisan sonuna kadar yeniden devreye almayı planlıyor

10 Nis | Çelik Haberler

Romanya’da yerel filmaşin fiyatları yükselirken, inşaat demiri fiyatları değişmedi

20 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Liberty Galati, 5 No’lu yüksek fırını için hükümetten finansman aldı

18 Mar | Çelik Haberler

Liberty Galati konkordato talebinde bulundu

04 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis