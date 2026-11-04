Liberty Galați mali kriz nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren çalışanlarının çoğunu geçici olarak işten çıkardı

Yerel basında çıkan haberlere göre Romanyalı çelik üreticisi Liberty Galați, süregelen mali ve operasyonel zorluklar nedeniyle 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren yaklaşık 2.200 çalışanının çoğunu geçici olarak işten çıkardı. Liberty Tubular Products çalışanlarını da kapsayan önlem doğrultusunda Kasım ayı boyunca faaliyetler geçici olarak durdurulurken, sınırlı sayıda çalışan temel bakım, güvenlik ve ekipmanların korunmasına yönelik işlemleri sürdürmeye devam edecek.

Söz konusu karar, elektrik tedariki ve çalışanların ulaşımıyla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere ciddi zorluklar nedeniyle alındı. Temel faaliyetler için personel düzenlemeleri ilgili departmanlar tarafından ayrı ayrı belirlendiğinden önlemden etkilenen çalışanların kesin sayısı açıklanmadı.

Liberty Galați ödenmeyen maaşlar ve elektrik tedariki sorunlarıyla karşı karşıya

Liberty Galați mali zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ederken, çalışanların Mayıs ayından bu yana maaşlarını alamadığı bildiriliyor. 30 Ekim tarihinde yaklaşık 300 çalışan, ödenmemiş maaşlarının ödenmesi, ücret garanti fonundan yararlanılması ve tesisin satış sürecinin hızlandırılması talepleriyle Galați Valiliği önünde protesto düzenlemişti.

Öte yandan tesis yönetimi, çalışanlara ve tedarikçilere ödeme yapmak için yeterli kaynağın bulunmadığını, elektrik tedarikinin ve temel faaliyetlerin sürdürülmesinde zorluklar yaşandığını belirterek şirketin mali durumunun kritik hale geldiği uyarısında bulundu. Şirketin üst yönetimi de kötüleşen koşullar nedeniyle istifa etmeyi teklif etti.

Liberty Galați'nin, elektrik tedarikçisi Electrica Furnizare'nin sınırlı bir süre daha elektrik sağlamayı kabul etmesinin ardından Ekim ayı sonunda elektrik şebekesiyle bağlantısının kesilmesini önlediği bildirildi. Şirket daha önce elektrik tedarikinin kesilmesinin sanayi ekipmanlarına zarar verebileceği ve üretimin yeniden başlatılmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca çalışanların tesise ulaşımını sağlayan şirket de sözleşmesini feshetti.

Yeniden yapılandırma ve 200 milyon € değerindeki satış planında gecikmeler yaşanıyor

Liberty Galați'nin yeniden yapılandırma ve satış sürecine ilişkin belirsizlikler de devam ediyor. Romanya'da yeniden yapılandırma planının görüşülmesinin beklendiği 30 Ekim tarihli bakanlıklar arası hükümet komitesi toplantısı iptal edilirken, önerilen satış düzenlemelerinin değerlendirilmesi ertelendi.

Romanya basınında çıkan haberlere göre revize edilen yeniden yapılandırma planı, potansiyel yatırımcının tutarın tamamını ödemesini ve üretimi yeniden başlatmayı taahhüt etmesini gerektiren en az 200 milyon € tutarında bir satış fiyatı öngörüyor. Ancak plan henüz onaylanmadı.

Ekim ayında tesisin tahmini tasfiye değeri 182 milyon € seviyesine düşürülerek revize edildi. Söz konusu değer, önerilen doğrudan satışı değerlendiren alacaklılar için bir referans noktası oluşturuyor. Çelik tesisinin daha önce 709 milyon € ve 463 milyon € başlangıç fiyatlarıyla düzenlenen açık artırmalar yoluyla satılmasına yönelik girişimler başarısız olmuştu.

Yıllık üç milyon mt'a kadar çelik üretim kapasitesine sahip olan Liberty Galați, inşaat, altyapı, otomotiv, gemi inşası, enerji ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlere ürün tedarik ediyor.