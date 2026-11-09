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Liberty Galati satış fiyatını 200 milyon €'ya düşürdü, beş yatırımcı tesislerle ilgileniyor

Pazartesi, 09 Kasım 2026 15:25:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya'nın tek entegre çelik üreticisi Liberty Galati, başarısızlıkla sonuçlanan iki ihalenin ardından bu kez çok daha düşük bir fiyatla yeniden alıcı çekmeye çalışıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre şirketin alacaklıları, çelik tesisi ile boru üretim biriminin KDV hariç asgari satış fiyatını 463 milyon €'dan 200 milyon €'ya düşüren revize edilmiş yeniden yapılandırma planını onayladı. Böylelikle fiyat yaklaşık %57 geriledi. Başlangıçta yaklaşık 709 milyon €'dan satışa çıkarılan varlıklar için önceki iki ihalede herhangi bir alıcı bulunamamıştı. Yeni plan kapsamında tesisler, başka bir açık artırma yerine doğrudan görüşmeler yoluyla satışa sunulacak.

Hindistan merkezli Jindal, Ukrayna merkezli Metinvest, Romanya merkezli UMB, Irak merkezli Galiwa ve Çin merkezli Risun dahil olmak üzere beş potansiyel yatırımcının tesisleri satın almakla ilgilendiği bildirildi. Bununla birlikte söz konusu şirketlerin isimleri resmi olarak doğrulanmadı. Şirketlerden üçünün olası yatırım fırsatlarını halihazırda değerlendirdiği ancak şu ana kadar herhangi bir bağlayıcı teklif sunulmadığı belirtildi. Yeniden yapılandırma planının halen mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Onayın ardından tekliflerin sunulmasına ilişkin koşulların ve takvimin açıklanması bekleniyor.

Aynı zamanda Romanya hükümeti, şirketin iflasa girmesini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yaklaşık 2.400 çalışanı kapsayan maaş desteğini Ücret Garanti Fonu aracılığıyla altı ay daha uzatmayı ve böylelikle alıcı bulunması için ilave süre sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Liberty Galati'nin uzun süredir üretim sorunları yaşaması nedeniyle yatırımcı bulunması özellikle önem taşıyor. Ham çelik üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 3 milyon mt seviyesinde yer alan şirket, 2024 yılının ortasından bu yana birçok kez üretim kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Bununla birlikte kaynaklı boru üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 50.000 mt seviyesinde olan boru üretim birimi, aylarca düşük kapasiteyle faaliyet göstermenin ardından bu yılın Eylül ayında sınırlı ölçekte üretime yeniden başladı. Ancak devam eden mali sorunlar nedeniyle her iki tesiste de faaliyetler 1 Kasım itibarıyla geçici olarak durduruldu ve çalışanların çoğu geçici izne çıkarıldı. Üretimin halen durmuş olması ve faaliyetlerin yeniden başlayacağı tarihin açıklanmaması nedeniyle tesislerin geleceği, alıcı bulmaya yönelik devam eden çalışmaların sonucuna bağlı.

Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 
HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.

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