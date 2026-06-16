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Körfez ülkeleri AB piyasasına giriş stratejisi olarak Liberty Galati ile ilgileniyor

Salı, 16 Haziran 2026 16:40:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Liberty Galati için 19 Haziran’da düzenlenecek açık artırma yaklaşırken, piyasanın dikkati giderek satış sürecinin kendisinden potansiyel yatırımcıların kimliğine kaydı. Liberty Galati ve Liberty Tubular Products Galati’yi kapsayan ve yaklaşık 463 milyon € toplam başlangıç değerine sahip açık artırmada daha önceki turda alıcı bulunamamıştı. Fırsatı değerlendirdiği bildirilen gruplar arasında, Avrupa çelik sektörüne ilgisi özellikle dikkat çeken Körfez ülkelerinden yatırımcılar da yer alıyor.

Körfez ülkelerinden geldiği söylenen ilgi, özellikle Avrupa Birliği içindeki çelik üretim varlıklarının stratejik değerinin son yıllarda artması nedeniyle önemli görülüyor. AB içinde üretim tesisleri işletme kabiliyeti, değişen ticaret düzenlemeleri, uyum gereklilikleri ve daha geniş tedarik zinciri değerlendirmeleri kapsamında giderek daha cazip hale geldi. Sonuç olarak Avrupa piyasasında daha güçlü bir konum elde etmek isteyen uluslararası yatırımcıların AB merkezli yerleşik varlıklara ilgisi artıyor.

Bununla birlikte Liberty Galati'de yeniden yapılandırma süreci devam ederken, mali ve operasyonel zorluklar da sürüyor. Üreticinin toparlanmasına yönelik güven zayıf kalırken, şirketin uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik, faaliyetlerde istikrar sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen sürüyor.

Öte yandan Liberty Ostrava’yı içeren hukuki bir anlaşmazlık açık artırma öncesinde bir başka belirsizlik unsuru oluşturdu. Romanya basınında yer alan haberlere göre Liberty Ostrava’nın iflas idarecisi tarafından açılan dava kapsamında bazı Liberty Galati varlıklarına kısıtlamalar getirildi. Ancak söz konusu tedbirlerin 19 Haziran’daki açık artırmayı etkilemesi beklenmiyor.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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