﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Liberty Galati birinci çeyrekte en iyi mali sonucunu elde etti

Salı, 29 Haziran 2021 11:15:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket, söz konusu çeyrekte1,77 milyar RON (359 milyon €) ciro ve 256 milyon RON (52 milyon €) AVFÖK elde ederek, 2008 yılından bu yana kaydedilen en iyi çeyreklik mali sonuca ulaştı. Geçtiğimiz yıl, Liberty Galati’nin cirosu yaklaşık 4,7 milyar RON ve AVFÖK’ü 187 milyon RON seviyesinde yer almıştı.

Şu anda üretimini artırma sürecinde olan şirket, bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 531.000 mt çelik sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirket, pandemi ve zorlu Avrupa çelik pazarına rağmen 2020 yılında yaklaşık 2 milyon mt çelik sevkiyatı yaptı.

Şirket, 2021 yılı için üretim hedefini yükseltti ve tesisin 2030 yılına kadar karbonsuz çelik üretmesi için gereken stratejik projelerin planlamasını hızlandırıyor. Bu projeler arasında iki elektrik ark ocağı, bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi, bir hidrojen üretim tesisi ve güneş ile rüzgar enerjisi santrali kurulumu yer alıyor.

Şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde daha güçlü sonuçlar elde edeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Romanya  mali sonuçlar  çelik üretimi  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Haz

Türk yatırımcı Liepajas Metalurgs’da üretimi yeniden başlatacak
23  Haz

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde %14,8 arttı
22  Haz

HYBRIT girişimi ilk hidrojeni azaltılmış sünger demiri üretti
14  Haz

CELSA Fransa pazarındaki varlığını genişletmek için Van Merkstein ile iş birliği yapıyor
11  Haz

Voestalpine 2020-21 mali yılı için kâr bildirdi, 2021-22 mali yılında yüksek AVFÖK bekliyor