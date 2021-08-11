Liberty Galati ikinci çeyrekte 2008 yılından bu yana kaydedilen en iyi mali sonuçları elde etti

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 15:10:48 (GMT+3) | İstanbul

Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %61’den fazla artışla 42 milyon RON (84 milyon €) seviyesinde yer alarak 2008 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Şirketin cirosu ise çeyreklik bazda %37 artışla 2,4 milyar RON (492 milyon €) oldu.

Liberty Galati, 2020 yılında yaklaşık 2 milyon mt olan üretimini bu yıl içerisinde 3 milyona çıkarma sürecinde olduğunu ve söz konusu dönemde, sevkiyatlarının, ilk çeyreğe kıyasla %7 artarak 566.000 mt seviyesinde kaydedildiğini belirtti. Ayrıca, tesisin 2030 yılına kadar karbonsuzlaştırılması için gereken stratejik projelerde aşama kaydedildiği ifade edildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sanjeev Gupta yaptığı açıklamada, “Galati ekibi, yıla iyi bir başlangıç yapması sonucu bir kez daha rekor sonuçlar elde etti. Ekibimizin, üretimimizi daha da artırıp yeşil çeliğe ve karbonsuzlaşma hedefimize ilerlemeye devam etmelerini bekliyorum,” sözlerine yer verdi.