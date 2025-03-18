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Liberty Galati, 5 No’lu yüksek fırını için hükümetten finansman aldı

Salı, 18 Mart 2025 17:00:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Romanya Ekonomi Bakanı Bodgan Ivan, hükümetin ülkedeki tek yassı mamul üreticisi Liberty Galati’ye 350 milyon RON (76 milyon $) finansman sağlayacağını duyurdu. Bu sayede üreticinin önümüzdeki haftalarda piyasaya dönüş yapıp 5 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete alabileceği ifade edildi. Bununla birlikte jeopolitik gerginliğin arttığı, özellikle AB-ABD ilişkilerine yönelik belirsizlik göz önünde bulundurulduğunda Liberty Galati, savunma sanayine hammadde tedariki yapacak.

Bakan Ivan, “Hükümet, faaliyet giderleri için Liberty’ye 350 milyon RON finansman sağlayacak. Böylelikle şirket, Carfil Brasov, Cugir, Sadu ve Dragomiresti silah üretim tesislerimize hammadde tedariki yapacak olan Galati yüksek fırınını iki-üç hafta içerisinde yeniden devreye alacak,” dedi.

Üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alan Liberty Galati, Romanya’nın önde gelen çelik üreticisi olarak biliniyor. Ancak geçtiğimiz yılın yaz aylarının başından bu yana üreticinin yüksek fırını, şirket içinde yaşanan sorunlardan dolayı faaliyet göstermiyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Liberty Galati, konkordato talebinde bulunmuştu.


Etiketler: Romanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Liberty Steel 

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