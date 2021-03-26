Küresel yarı iletken çip krizi otomotiv üretimini vurdu

Cuma, 26 Mart 2021 10:15:09 (GMT+3) | İstanbul

Küresel otomotiv tedarik zincirinde, yarı iletken çip arzında devam eden sıkıntı, birçok yerde otomotiv üreticilerinin üretimlerini askıya almasına sebep oldu. Son yapılan açıklamalara göre, otomotiv devleri Toyota, Honda ve Volvo da malzeme yetersizliği sebebiyle üretimlerini durdurmaya karar verdi. Honda, ABD ve Kanada’da bulunan 5 tesisinin bazılarında 22 Mart, bazılarında ise 29 Mart itibarıyla üretime ara verileceğini söyledi. Volvo ise, üretimi durdurma kararını, malzeme yetersizliği sorununun ikinci çeyrekte daha da artacağı beklentisiyle, üretimin üzerindeki etkileri en aza indirmek için aldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de üretim yapan Tofaş, yurt dışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle, üretime 5 Nisan tarihine kadar ara verdiğini açıkladı. Bu süreçte tesiste bakım çalışmaları yapılması planlanıyor. Tofaş’tan önce Oyak Renault da üretime 1 hafta ara verileceğini duyurmuştu. Yine geçtiğimiz hafta, üretimlerini durdurmaya karar veren küresel şirketler arasında Ford, Nissan ve General Motors da bulunuyor.

Öte yandan, Çin Otomobil Üreticileri Birliği ise, çip arz-talebindeki dengesizliğin üçüncü çeyreğe kadar devam etmesini bekliyor.