Kongo merkezli Zanaga Iron Ore demir cevheri ihracatına yönelik liman altyapısını geliştirecek

Kongo merkezli demir cevheri üreticisi Zanaga Iron Ore Company (ZIOC), Zanaga demir cevheri projesinin liman altyapısını geliştirmek üzere küresel endüstriyel ekosistem geliştiricisi Arise Integrated Industrial Platforms Limited (Arise) ile güçlerini birleştirdi.

İmzalanan anlaşma kapsamında ZIOC ve Arise, demir cevheri ihracatına yönelik olarak elleçleme faaliyetleri için gerekli tesislerin yanı sıra iskele ve gemi yükleme platformu gibi diğer altyapıyı inşa edecek.

Dünyanın en büyük demir cevheri rezervlerinden biri olarak nitelendirilen Zanaga projesinin etaplar halinde geliştirilmesi ve yıllık 30 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirmesi planlanıyor.