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Kocaer Çelik’in halka arz başvurusu onaylandı

Çarşamba, 22 Haziran 2022 12:13:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Sermaye Piyasası Kurulu Kocaer Çelik’in halka arz başvurusunu onayladı. Buna göre şirket nominal değeri 46.750.000 TL olan payını sabit fiyat ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle halka arz edecek. 22-24 Haziran tarihleri arasında toplanacak kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut pay sahibi Hakan Kocaer’e ait ve halka arz edilen payların %20’sine karşılık gelen toplam 9.350.000 TL’nin toplam pay miktarına eklenmesi planlanıyor. Ek satış ile birlikte toplam pay 56.100.000 TL’ye çıkarılabilir.

%20,02 olan halka açıklık oranının ek satış dahil edildiğinde %24,02 olacak. Halka arz fiyatı 27,50 TL seviyesinde yer alıyor.

Şirketin halka arz gelirlerinin %65-70’ini yenilenebilir enerji ve katma değerli yeni ürünler olmak üzere yatırım harcamalarına, %30-35’ini ise mali yapısını güçlendirmek amacıyla işletme sermayesine harcayacağı anlaşılıyor.

Kocaer Çelik üç adet çelik profil tesisi, bir adet galvaniz tesisi ve bir adet servis merkezi tesisine sahip.


Etiketler: Galvanizli Profil Uzun Ürünler Yassı Ürünler Türkiye Avrupa 

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