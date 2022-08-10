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Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği dışına hurda ihracatını yeniden geçici olarak yasakladı

Çarşamba, 10 Ağustos 2022 14:52:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere hurda ve atık ihracatını yeniden altı ay süreyle yasakladığını açıkladı.

Ocak ayında da ülke söz konusu bölgelere hurda ve atık ihracatına geçici bir yasak getirmişti.

Kurul ayrıca altı ay süreyle değerli metallerin ve hammaddelerinin ihracatına kısıtlamalar getirdi, söz konusu ürünlerin 500 kilogramı geçmemesi şartıyla ihraç edilebileceği bildirildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Kırgızistan Asya 

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