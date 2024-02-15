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Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği dışına hurda ihracatını yeniden geçici olarak yasakladı

Perşembe, 15 Şubat 2024 11:24:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere hurda ve atık ihracatını yeniden altı ay süreyle yasakladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere hurda ve atık ihracatına daha önce getirilen yasağı ülkenin doğal kaynaklarını korumak ve iç piyasadaki istikrarı sürdürmek amacıyla 6 ay uzatmıştı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Kırgızistan Asya Ticaret 

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