 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kırgızistan,...

Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği dışına hurda ihracatını 6 ay daha yasakladı

Salı, 18 Mart 2025 12:17:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan’ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere hurda, atık ve metal ingot ihracatını altı ay daha yasakladı. Yasağın 18 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere hükümet, yerel üreticilerin arz sıkıntısı yaşamasını engellemek amacıyla söz konusu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere ihracatına geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da yasak getirmişti.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Kırgızistan Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye ithal hurda piyasasında artış devam ediyor

18 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası yükselişini sürdürüyor

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de fiyatlar yavaşça artıyor, Asyalı alıcılar vergi kararının ardından temkinli

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Vietnam’da ithal hurda fiyatları farklı trendler izliyor

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Tayvan’da yerel ve ithal hurda fiyatları değişmedi

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Polonya’da yerel hurda fiyatları yükseldi, ihracat fiyatları düştü

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Almanya’da yerel hurda fiyatları tekrar yükseldi

14 Mar | Hurda ve Hammadde

ABD’de Mart ayı hurda fiyatları netleşirken, Nisan’da yatay seyir veya düşüş bekleniyor

14 Mar | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları arttı, tüm bölgeleri de peşinden sürükledi

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 11. Hafta, 2025

13 Mar | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis