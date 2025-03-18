Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği dışına hurda ihracatını 6 ay daha yasakladı

Basında çıkan haberlere göre Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan’ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere hurda, atık ve metal ingot ihracatını altı ay daha yasakladı. Yasağın 18 Eylül tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere hükümet, yerel üreticilerin arz sıkıntısı yaşamasını engellemek amacıyla söz konusu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere ihracatına geçtiğimiz yılın Ağustos ayında da yasak getirmişti.