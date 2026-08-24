Kırgızistan hurda ihracatı yasağını altı ay daha uzattı

Yerel basında çıkan haberlere göre Kırgızistan hükümeti, hurda, atıklar ve yeniden ergitmeye yönelik demirli hurda külçelerinin ihracatına yönelik geçici yasağı altı ay daha uzattı.

Karar, resmi olarak yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. İhracat kısıtlaması ise kararın yürürlüğe girmesinden üç gün sonra uygulanmaya başlayacak ve altı ay boyunca geçerli olacak.

Aynı zamanda hükümet, hurda ve yeniden ergitme külçelerinin ihracatına yönelik önceki geçici kısıtlamayı getiren 18 Şubat 2026 tarihli ve 117 sayılı kararı yürürlükten kaldıracak. Buna göre yeni karar, mevcut kısıtlamayı fiilen altı ay daha uzatmış olacak.

Hükümet yerel üreticilerin hurda tedarikini güvence altına almayı hedefliyor

Kısıtlamayla Kırgızistan'ın yerel metal işleme sektörüne yönelik hurda arzının korunması amaçlanıyor. Ülkede kendi döküm faaliyetlerine sahip Metall-Ken, Asia Steel, MPZ Frunze, Lahore Steel Mills ve Vulkan Plus olmak üzere beş büyük şirket bulunurken, bu şirketlerin toplam işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 490.000 mt seviyesinde yer alıyor.