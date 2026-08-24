 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kırgızistan...

Kırgızistan hurda ihracatı yasağını altı ay daha uzattı

Pazartesi, 24 Ağustos 2026 14:01:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Kırgızistan hükümeti, hurda, atıklar ve yeniden ergitmeye yönelik demirli hurda külçelerinin ihracatına yönelik geçici yasağı altı ay daha uzattı.

Karar, resmi olarak yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek. İhracat kısıtlaması ise kararın yürürlüğe girmesinden üç gün sonra uygulanmaya başlayacak ve altı ay boyunca geçerli olacak.

Aynı zamanda hükümet, hurda ve yeniden ergitme külçelerinin ihracatına yönelik önceki geçici kısıtlamayı getiren 18 Şubat 2026 tarihli ve 117 sayılı kararı yürürlükten kaldıracak. Buna göre yeni karar, mevcut kısıtlamayı fiilen altı ay daha uzatmış olacak.

Hükümet yerel üreticilerin hurda tedarikini güvence altına almayı hedefliyor

Kısıtlamayla Kırgızistan'ın yerel metal işleme sektörüne yönelik hurda arzının korunması amaçlanıyor. Ülkede kendi döküm faaliyetlerine sahip Metall-Ken, Asia Steel, MPZ Frunze, Lahore Steel Mills ve Vulkan Plus olmak üzere beş büyük şirket bulunurken, bu şirketlerin toplam işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 490.000 mt seviyesinde yer alıyor.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Kırgızistan Asya İth/ihr İstatistikleri 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Kırgızistan hurda ihracatını 6 ay süreyle yasakladı

08 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye ithal hurda piyasası yatay seyrederken, beklentiler değişmedi

25 Ağu | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Tahara bölgesinde yerel hurda alım fiyatını düşürdü

25 Ağu | Hurda ve Hammadde

Meksika'da yerel hurda fiyatları aynı kalırken, piyasanın dip seviyeye yaklaştığı düşünülüyor

24 Ağu | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel'in H2 kalite hurda alım fiyatları 1.000 JPY/mt geriledi

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

Küresel hurda piyasasına bakış: Fiyatlar bu hafta yatay seyretti, Asya'da Japonya'nın yokluğu hissediliyor

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

Türk üreticilerden bazıları yerel hurda alım fiyatlarını artırma kararı aldı

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

Vietnam'da ABD çıkışlı hurda teklifleri yatay seyrederken, Japonya çıkışlı fiyatlar geriledi

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

Tayvan'da ithal hurda fiyatları bu hafta da değişmedi

21 Ağu | Hurda ve Hammadde

ABD'de hurda fiyatları Eylül'de de yatay veya hafif aşağı yönlü seyredebilir

21 Ağu | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis