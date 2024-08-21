Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği dışına hurda ihracatını 6 ay süreyle yasakladı

Basında çıkan haberlere göre Kırgızistan Bakanlar Kurulu, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'ın dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere hurda ve atık ihracatını altı ay süreyle yasakladı. Bu yasak ile yerel şirketlerin arz sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışındaki bölgelere ihracatının geçici olarak yasaklanması için hazırladığı taslağı kamuoyunun görüşüne sunmuştu.