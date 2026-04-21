Çin’in metalürjik kok ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %10,3 arttı

Salı, 21 Nisan 2026 09:45:38 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin gümrük idaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %10,3 artışla 1,95 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mart ayında ise Çin’in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %31,8 düşüşle 520.000 mt olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte Çin’in kömür ihracatı yıllık bazda %2,1 düşüşle 1,38 milyon mt, Mart ayında yıllık %18,7 düşüşle 380.000 mt oldu.

Yılın ilk üç ayında koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının gerilemesi, kok üretim maliyetlerini düşürerek Çin çıkışlı ihracat tekliflerini küresel piyasada rekabetçi hale getirdi. Aynı zamanda Hindistan ile Güneydoğu Asya ülkelerinde çelik kapasitesindeki artış, kok talebini destekledi.

Öte yandan Çin’in ham çelik üretiminin ilk çeyrekte yıllık bazda %4,6 düşmesi, yerel kok talebi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bununla birlikte ilk çeyrekte kaydedilen %10,3’lük güçlü kok ihracat artışının yıl geneline yayılmasının zor olduğu, 2026 yılı geneli için %5 civarında artışın daha olası görüldüğü belirtiliyor.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel kok fiyatları koklaşabilir taş kömüründeki keskin artışın ardından yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları önceki düşüşlerin ardından yatay seyretti

13 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları stok baskısı sebebiyle geriledi

06 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yatay, talep durgun olduğundan herhangi bir değişim beklenmiyor

27 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları değişmedi, tatil sonrası artış şüpheli

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları yükselse de tatil döneminin sonuna kadar yatay seyir bekleniyor

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Çinli üreticiler yerel kok fiyatlarındaki artışı kabul etmedi, koklaşabilir taş kömürü fiyatları hafifçe yükseldi

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Çinli kok üreticileri fiyat yükseltmeye çalışacak

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket durdu

09 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de çelik üreticileri yerel kok fiyatlarında üçüncü kez düşüş istiyor

19 Ara | Hurda ve Hammadde





