Çin’in metalürjik kok ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde %10,3 arttı

Çin gümrük idaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Mart döneminde Çin’in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %10,3 artışla 1,95 milyon mt seviyesine ulaştı.

Mart ayında ise Çin’in metalürjik kok ihracatı yıllık bazda %31,8 düşüşle 520.000 mt olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte Çin’in kömür ihracatı yıllık bazda %2,1 düşüşle 1,38 milyon mt, Mart ayında yıllık %18,7 düşüşle 380.000 mt oldu.

Yılın ilk üç ayında koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının gerilemesi, kok üretim maliyetlerini düşürerek Çin çıkışlı ihracat tekliflerini küresel piyasada rekabetçi hale getirdi. Aynı zamanda Hindistan ile Güneydoğu Asya ülkelerinde çelik kapasitesindeki artış, kok talebini destekledi.

Öte yandan Çin’in ham çelik üretiminin ilk çeyrekte yıllık bazda %4,6 düşmesi, yerel kok talebi üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bununla birlikte ilk çeyrekte kaydedilen %10,3’lük güçlü kok ihracat artışının yıl geneline yayılmasının zor olduğu, 2026 yılı geneli için %5 civarında artışın daha olası görüldüğü belirtiliyor.