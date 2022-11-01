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Kasım ayında doğal gaz fiyatları aynı kaldı

Salı, 01 Kasım 2022 11:45:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ) tarafından yayımlanan Kasım ayına ilişkin tarife tablolarına göre doğal gaz fiyatları sabit kaldı.

Konut aboneleri için doğal gaz dağıtım şirketlerine Kasım ayında uygulanacak satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4.080 TL oldu. Sanayi abonelerinin tarifesi kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gaz fiyatı 7.124 TL, kademe 2 için ise 15.833 TL olarak belirlenirken, elektrik üretimi amacıyla kullanılan 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 20.625 TL seviyesinde açıklandı.

Ekim ayında doğal gaz fiyatlarının artış göstermesi bekleniyordu, ancak BOTAŞ söz konusu ayda zam kararı açıklamadı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında BOTAŞ doğal gaz satış fiyatlarında konutlar için ortalama %20,4, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ortalama %47,6, sanayi için ortalama %50,8 ve elektrik üretimi için ortalama %49,5 oranında zam yapmıştı.


Etiketler: Türkiye Avrupa 

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