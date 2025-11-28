Karnataka küçük limanlar üzerinden demir cevheri ihracatına yeniden başlayacak

Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyaleti hükümeti, 15 yıl aradan sonra bölgede küçük limanlardan demir cevheri ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak kararı onayladığını duyurdu.

Açıklamada, “Karnataka Küçük Limanlar Demir Cevheri Elleçleme Politikası 2025”in, eyaletteki küçük olan veya büyük liman statüsünde olmayan limanlar üzerinden demir cevherinin taşınması ve elleçlenmesini düzenlemek üzere kabul edildiği belirtildi.

2010 yılında Karnataka’da demir cevheri madenciliğinde yaygın ihlaller ve büyük ölçekli yasa dışı sevkiyatlar nedeniyle 10 küçük limandan ihracat askıya alınmıştı. Ancak 2022 yılında Hindistan Yüksek Mahkemesi, Karnataka’nın ulusal politikalara tam uyum sağlanması ve ülke genelinde aynı kuralların geçerli olması koşuluyla küçük limanlardan demir cevheri ihracatına izin verebileceğine hükmetti.

Yeni onaylanan eyalet politikası, ihracatın yeniden başlatılması için düzenleyici çerçeveyi oluşturuyor. Hükümet, bu yapının geçmişte görülen usulsüzlükleri önlemeyi ve yasal ticaretin Karnataka’nın küçük limanları üzerinden yeniden akışını sağlamayı amaçladığını belirtti.