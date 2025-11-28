 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Karnataka...

Karnataka küçük limanlar üzerinden demir cevheri ihracatına yeniden başlayacak

Cuma, 28 Kasım 2025 14:04:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın güneyindeki Karnataka eyaleti hükümeti, 15 yıl aradan sonra bölgede küçük limanlardan demir cevheri ihracatının yeniden başlamasını sağlayacak kararı onayladığını duyurdu.

Açıklamada, “Karnataka Küçük Limanlar Demir Cevheri Elleçleme Politikası 2025”in, eyaletteki küçük olan veya büyük liman statüsünde olmayan limanlar üzerinden demir cevherinin taşınması ve elleçlenmesini düzenlemek üzere kabul edildiği belirtildi.

2010 yılında Karnataka’da demir cevheri madenciliğinde yaygın ihlaller ve büyük ölçekli yasa dışı sevkiyatlar nedeniyle 10 küçük limandan ihracat askıya alınmıştı. Ancak 2022 yılında Hindistan Yüksek Mahkemesi, Karnataka’nın ulusal politikalara tam uyum sağlanması ve ülke genelinde aynı kuralların geçerli olması koşuluyla küçük limanlardan demir cevheri ihracatına izin verebileceğine hükmetti.

Yeni onaylanan eyalet politikası, ihracatın yeniden başlatılması için düzenleyici çerçeveyi oluşturuyor. Hükümet, bu yapının geçmişte görülen usulsüzlükleri önlemeyi ve yasal ticaretin Karnataka’nın küçük limanları üzerinden yeniden akışını sağlamayı amaçladığını belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Vaswani Industries Limited kütük üretim kapasitesini artırmak için çevresel onay aldı

28 Kas | Çelik Haberler

Hint ESL yıllık kapasitesini 3,5 milyon mt’a çıkarıyor

28 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları küçük artışlar gösterdi, düşük karşı teklifler ve alıcıların direnci nedeniyle ...

28 Kas | Hurda ve Hammadde

IEEFA: Hindistan’ın yeşil çelik projelerindeki finansman açığını kapatmak için kamu desteği şart

28 Kas | Çelik Haberler

Jindal Stainless: Hindistan’ın ayrı bir ulusal paslanmaz çelik politikasına ihtiyacı var

28 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, Orta Doğu’daki indirimli satışların sürdürülebilir olmadığı ...

27 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Indian Railways, çelik sektörüne özel yeni yük taşımacılığı politikasını devreye almaya hazırlanıyor

27 Kas | Çelik Haberler

Hi-Tech Pipes, Gujarat’taki büyük ölçekli boru üretim tesisinde ticari üretime başladı

27 Kas | Çelik Haberler

Hint SSTL, Chhattisgarh’daki çelik tesisi projesi için çevresel onay aldı

27 Kas | Çelik Haberler

RINL kütükten yassı mamul üretimi yapmak için fason haddehane arıyor

27 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis