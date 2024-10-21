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Kardemir 11 maden sahasının işletme haklarını kazandı

Pazartesi, 21 Ekim 2024 11:42:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), özel maden işletmeciliği hedefleri doğrultusunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay açılan ihalelerde Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale’de bulunan 11 maden sahasının işletme haklarını kazandığını açıkladı. Söz konusu sahalardaki rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarının başladığı bildirildi.

Söz konusu maden sahaları toplam 11.939 hektarlık bir alanı kaplıyor ve demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa Madencilik  Kardemir 

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