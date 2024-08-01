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Karadağ merkezli EPCG Zeljezara Niksic çelik tesisi için kiracı buldu

Perşembe, 01 Ağustos 2024 13:36:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Karadağ merkezli devlete ait elektrik enerjisi dağıtım şirketi Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), Zeljezara Niksic çelik tesisi için açtığı ihaleye teklif veren tek şirket olan İsveç merkezli 8B Capital SA’nın tüm koşulları karşıladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Temmuz ayında EPCG, Zeljezara Niksic çelik tesisindeki üretimi sürdürmek amacıyla tesisi kiraya vermek üzere yeni bir ihale açmıştı. 8B Capital teklifinde, kira sözleşmesinin imzalanmasından üretimin başlamasına kadar geçen bir yıl içinde yapılacak yatırımların toplam tutarının 7,75 milyon € olacağını belirtti.

Şirket ayrıca kiralamanın ardından ilk beş yılda tesise 36,85 milyon € yatırım yapacağını bildirdi.


Etiketler: Karadağ Avrupa Çelik Üretimi 

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