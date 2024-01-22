POSCO Karadağ merkezli Zeljezara Niksic çelik tesisine yatırım yapmayı düşünüyor

Karadağ hükümetinin açıklamasına göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ve devlete ait elektrik dağıtım şirketi Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), Zeljezara Niksic çelik tesisine yönelik potansiyel iş birliğini araştırmak üzere anlaştı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere EPCG söz konusu tesisi Tosyalı Holding’in Karadağ merkezli bağlı kuruluşu Toscelik Special Steel’den satın almıştı.
İsviçre’de gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda Başbakan Milojko Spajić yatırım fırsatlarını vurguladı. Spajić, “Planlanan reformlar aracılığıyla güvenilir yatırımcılarla iş birliği yaparak ekonomimizi desteklemek için iş ortamını iyileştiriyoruz,” dedi. Ülkenin kara yolları, demir yolları, havaalanları ve Bar Limanı’nı içeren kalkınma planını sunan Spajić, önemli yatırımlarla yükselmesi beklenen çelik talebine POSCO’nun büyük ilgi gösterdiğini belirtti.