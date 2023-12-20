Kanada’nın demir cevheri üretimi Ekim ayında %4,1 yükseldi

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’nın konsantre demir cevheri üretimi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %9,2 düşüşle 5.307.080 mt seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Kanadalı demir cevheri üreticileri Eylül ayına kıyasla %10,5 düşüş ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %11,2 artışla 4.476.213 mt konsantre demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi.
Kanadalı demir cevheri üreticilerinin kapanış stoku aynı ayda Eylül ayında kaydedilen 6.893.883 mt’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 7.435.087 mt’a kıyasla 6.387.719 mt oldu.