Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Kasım ayında düştü

Çarşamba, 20 Aralık 2023 09:17:47 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) sayıları bu yılın Kasım ayında sanayi ürünleri fiyatlarının aylık %0,4 ve yıllık %2,3 düşüş yaşadığını gösterdi.

Hammadde fiyatları ise Hammadde Fiyat Endeksine göre aylık %4,2 ve yıllık %4,6 geriledi.

Enerji ve petrol ürünleri fiyatlarında görülen %2,3 düşüş Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksinin düşmesinde başrol oynarken ham enerji ürünlerinin %10,3 düşmesi Hammadde Fiyat Endeksini olumsuz etkiledi.

Kasım ayında demir cevheri, konsantresi ve hurda fiyatları %2,5 artış gösterdi. Altın, gümüş ve platinyum grubunda %3,9, kurşun ve çinko cevheri ve konsantresi grubunda %3,4 ve demir cevheri ve konsantresi grubunda ise %10,1 artış kaydedildi.