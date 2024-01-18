Kanada’da sanayi ürünleri ve hammadde fiyatları Aralık ayında gevşedi

Perşembe, 18 Ocak 2024 09:44:00 (GMT+3) | San Diego

Statistics Canada tarafından yapılan açıklamaya göre, Kanada’nın Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi (IPPI) sayıları geçtiğimiz yılın Aralık ayında sanayi ürünleri fiyatlarının aylık %1,5 ve yıllık %2,7 düşüş yaşadığını gösterdi.

Hammadde fiyatları ise Hammadde Fiyat Endeksine göre aylık %4,9 ve yıllık %7,9 geriledi.

Enerji ve petrol ürünleri hariç Sanayi Ürünleri Fiyat Endeksi %0,6 gevşedi.

Aralık ayında Hammadde Fiyat Endeksindeki düşüşü altın, gümüş ve platinyum grubundaki %6,2 artış ve büyük baş hayvan grubundaki %27,3 artış dengeledi.