Kanada’da imalat satışları Kasım ayında %1,2 arttı

Salı, 16 Ocak 2024 09:55:00 (GMT+3) | İstanbul

Statistics Canada tarafından yayımlanan verilere göre, Kanada’da imalat satışları geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %1,2 artış ve yıllık %0,8 düşüşle 71,7 milyar $ seviyesinde yer aldı. Kimya, ana metal ve makine sektörleri sırasıyla %6,6, %4 ve %4,3 artışla en fazla artış gösteren sektörler olurken motorlu araçlar sektörü %4 düşüş kaydetti.

Söz konusu ayda toplam stok seviyesi %0,5 artışla 124,2 milyar $ seviyesinde kaydedildi. İşlenmiş ürün ve nihai mamul stokları %1,1 ve %0,6 artış gösterdi. Stokları en fazla artan sektörler %2,3 ile ulaşım ekipmanları, %2 ile makine ve %2,1 ile petrol ve kömür ürünleri sektörleri oldu.

Kasım ayında stok-satış oranı Ekim ayında kaydedilen 1,74 oranından 1,73’e düştü. Bu oran, satışlar mevcut seviyelerde devam ettiği sürece stokların kaç ayda biteceğini gösteriyor.

Tamamlanmamış siparişlerin toplam değeri %0,8 düşüşle Kasım ayında 101,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu aylık düşüşün başlıca kaynağı havacılık ürünleri ve parçaları sektöründeki tamamlanmamış siparişlerin %2,3 gerilemesi oldu.

Tüm imalat sektörlerinin mevsim etkilerinden arındırılmamış kapasite kullanım oranı söz konusu ayda Ekim ayında kaydedilen %77,6 seviyesinden %79,5 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranları en çok artan sektörler 4,3 puan ile ulaşım ekipmanları sektörü, 4,5 puan ile kimya sektörü ve 2,8 puan ile petrol ve kömür ürünleri sektörü oldu. Meşrubat ve tütün sektörü 3,3 puan, ahşap sektörü ise 1,5 puan düşüş kaydetti.