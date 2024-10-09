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Kanada üç ülkeden ithal levhaya dönem sonu incelemesi başlattı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 11:46:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’dan ithal sıcak haddelenmiş karbon çelik levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

CBSA, kararını en geç 6 Mart 2025, gerekçeli kararını ise 21 Mart 2025 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu verginin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergisi ihracat fiyatının %74,6’sına denk geliyor.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.00.11, 7208.51.00.12, 7208.51.00.19, 7208.51.00.21, 7208.51.00.22, 7208.51.00.23, 7208.51.00.24, 7208.51.00.25, 7208.51.00.31, 7208.51.00.32, 7208.51.00.33, 7208.51.00.34, 7208.51.00.35, 7208.51.00.41, 7208.51.00.42, 7208.51.00.43, 7208.51.00.44, 7208.51.00.45, 7208.51.00.51, 7208.51.00.52, 7208.51.00.53, 7208.51.00.54, 7208.51.00.55, 7208.51.00.61, 7208.51.00.62, 7208.51.00.63, 7208.51.00.64, 7208.51.00.65, 7208.52.00.11, 7208.52.00.12, 7208.52.00.19, 7208.52.00.81, 7208.52.00.82, 7208.52.00.83, 7208.52.00.84 ve 7208.52.00.85 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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