Kanada üç ülkeden ithal levhaya dönem sonu incelemesi başlattı

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’dan ithal sıcak haddelenmiş karbon çelik levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

CBSA, kararını en geç 6 Mart 2025, gerekçeli kararını ise 21 Mart 2025 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu verginin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergisi ihracat fiyatının %74,6’sına denk geliyor.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.00.11, 7208.51.00.12, 7208.51.00.19, 7208.51.00.21, 7208.51.00.22, 7208.51.00.23, 7208.51.00.24, 7208.51.00.25, 7208.51.00.31, 7208.51.00.32, 7208.51.00.33, 7208.51.00.34, 7208.51.00.35, 7208.51.00.41, 7208.51.00.42, 7208.51.00.43, 7208.51.00.44, 7208.51.00.45, 7208.51.00.51, 7208.51.00.52, 7208.51.00.53, 7208.51.00.54, 7208.51.00.55, 7208.51.00.61, 7208.51.00.62, 7208.51.00.63, 7208.51.00.64, 7208.51.00.65, 7208.52.00.11, 7208.52.00.12, 7208.52.00.19, 7208.52.00.81, 7208.52.00.82, 7208.52.00.83, 7208.52.00.84 ve 7208.52.00.85 kodları altında yer alıyor.