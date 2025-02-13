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Kanada altı ülkeden ithal levhaya dönem sonu incelemesi başlattı

Perşembe, 13 Şubat 2025 12:27:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), Brezilya, Danimarka, Endonezya, İtalya, Japonya ve Güney Kore’den ithal sıcak haddelenmiş karbon çelik levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını duyurdu.

CBSA, kararını en geç 10 Temmuz 2025, gerekçeli kararını ise 25 Temmuz 2025 tarihlerine kadar açıklayacağını belirtti. Ayrıca söz konusu verginin sona ermesinin dampingli ithalatın devamına veya tekrarına yol açıp açmayacağını belirleyeceğini aktardı.

Söz konusu ürünlere uygulanan mevcut antidamping vergileri Brezilya için %28,9-59,7 ve Güney Kore için %1,9-59,7 oranları arasında, Danimarka, Endonezya, İtalya ve Japonya için ise %59,7 oranında yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.00.11, 7208.51.00.12, 7208.51.00.19, 7208.51.00.21, 7208.51.00.22, 7208.51.00.23, 7208.51.00.24, 7208.51.00.25, 7208.51.00.31, 7208.51.00.32, 7208.51.00.33, 7208.51.00.34, 7208.51.00.35, 7208.51.00.41, 7208.51.00.42, 7208.51.00.43, 7208.51.00.44, 7208.51.00.45, 7208.51.00.51, 7208.51.00.52, 7208.51.00.53, 7208.51.00.54, 7208.51.00.55, 7208.52.00.11, 7208.52.00.12, 7208.52.00.19, 7208.52.00.81, 7208.52.00.82, 7208.52.00.83, 7208.52.00.84 ve 7208.52.00.85 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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